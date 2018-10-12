В Тель-Авиве переполох - российские ЗРК вызывают все больше опасений

Израильская разведка сделала сенсационное открытие. Выяснилось, кто на самом деле будет управлять зенитными ракетными комплексами, которые Россия ранее бесплатно поставила Дамаску.

Панику нагнетают местные СМИ. На разведчиков ссылается портал Debka. Операторами С-300 в Сирии станут иранские военные. Они уже прибыли в САР, говорится в публикации. Кроме того, Израиль якобы установил, какую именно модификацию комплексов получили сирийские власти. Исходя их того, что военнослужащих Ирана из подразделений противовоздушной обороны учили до этого управлять С-300ПМУ-2, точно такие же ЗРК перебросили и в Сирию. Все это сильно беспокоит израильскую сторону – ведь теперь Иран получил дополнительный шанс закрепиться на территории САР. Между тем, официально эти данные пока никто не подтвердил.

Вполне возможно, что у Израиля нет никаких оснований утверждать подобное. Страна просто пытается дезинформировать мировую общественность, чтобы заранее найти причину уничтожать российские ЗРК.

Накануне стало известно, что американо-израильская делегация тайно приезжала на Украину, чтобы испытать С-300, которые стоят на вооружении страны. Однако военные эксперты посмеялись над попытками выведать секреты зенитно-ракетных комплексов. В Сирию поставили модернизированные ЗРК. А украинские, полученные еще во времена СССР, отличаются от них, как "Запорожец" от "Феррари".

Три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 РФ передала Дамаску в октябре после крушения самолета Ил-20, напоминает сайт телеканала "360".