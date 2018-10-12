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​​Летчиков США отпугнули российские РЭБ

Фото: mil.ru
Комплексы "кошмарят" восточное Средиземноморье

В отличие от Израиля, который совершенно справедливо "записал на свой счет" привезенные в Сирию комплексы С-300, США больше огорчили средства радиоэлектронной борьбы, которые Москва доставила "в нагрузку".

Федеральное авиационное управление США (FAA) предостерегло американских пилотов, летающих в регионе Восточного Средиземноморья. Основная причина – повышенная угроза российских систем радиоэлектронной борьбы, которые серьезно мешают полетам.

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Согласно отчету, попавшему в распоряжение IHS Janes, ведомство предупредило летчиков, что те могут потерять "сигнал GNSS глобальной навигационной спутниковой системы в бейрутской РПИ полетной информации из-за непредвиденной причины".

На данный момент в Сирии действуют системы РЭБ "Красуха-4", Р-330Ж "Житель". Кроме того, по данным экспертов, Россия могла привезти и новейшую РЭБ "Дивноморье", которая только начала поступать в войска.

Александр ИЛЬИН
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