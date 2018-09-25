Российские средства РЭБ прибыли в Сирию

Москва может перебросить в Хмеймим новейшую систему "Дивноморье"

Переброска С-300 в Сирию стала не единственным шагом Москвы в ответ на сбитый Ил-20. Российские военные начали резко усиливать группировку средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, первые комплексы РЭБ доставили в понедельник вечером в Хмеймим на самолетах Ил-76.

На данный момент в Сирии находятся на боевом дежурстве системы "Красуха-4". Еще год назад недалеко от Тартуса в объектив камеры попала автоматизированная станция активных помех Р-330Ж "Житель". Значит, российские военные используют в Сирии и ее.

Вероятно, аналогичные комплексы привезли и в Хмеймим, хотя главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев не исключает, что в Сирию могут перебросить и новейшие мобильные комплексы РЭБ "Дивноморье". Эти системы только начинают поступать в войска и в ближайшем будущем должны заменить "Москву", "Красуху-2" и "Красуху-4", которые действуют в едином комплексе.

Система РЭБ "Дивноморье" компактнее, эффективнее, и разворачивается в боевое положение всего за несколько минут. В состав комплекса входит всего одна машина на вездеходном шасси.