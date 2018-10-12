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США создают альтернативную Сирию

Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia/Flickr.com
Американцы ввязались в слишком опасную игру, считает Сергей Лавров

Вашингтон пытается создать незаконное государство на сирийских территориях к востоку от Евфрата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эти земли Соединенные Штаты стараются использовать через своих сирийских союзников – прежде всего через курдов – для того, чтобы создать там квазигосударство",- сказал министр в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match. 

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Лавров подчеркнул, что Америка прилагает массу усилий для того, чтобы создать там органы власти, альтернативные легитимным органам власти Сирии, а также активно расселяет в тех районах беженцев. Одновременно министр отметил, что Вашингтон не торопится обеспечить подходящие условия для возвращения беженцев на территории, контролируемые Дамаском.

По мнению Лаврова, США ведут опасную игру с идеей большого Курдистана – именно этим и объясняется американская политика в Сирии на восточных от Евфрата землях.


Валентина МАЙОРОВА
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