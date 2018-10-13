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Запад подверг Сирию химатаке

Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani
Коалиция применила запрещенное вещество в городе Хаджин

США и их союзники нанесли воздушный удар по Сирии с использованием белого фосфора, утверждают местные источники агентства SANA.

По их словам, силы коалиции под предлогом борьбы с террористами атаковали населенный пункт Хаджин, который расположен в 110 км от Дейр-эз-Зора.

Сведения о жертвах и пострадавших и другие подробности не сообщаются. Агентство отмечает, что жители города выкладывают в соцсети фотографии с последствиями сброса фосфорных бомб.

В Минобороны РФ пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Белый фосфор – химически очень активное вещество, которое очень опасно для человека. Смертельная доза составляет всего 0,05—0,15 г. Его применение находится под запретом согласно ряду международных резолюций.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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