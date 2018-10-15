Победу Асада признали в США

Американская кампания "катастрофически провалилась"

О том, что США потерпели фиаско в попытке свержения действующего президента Сирии Башара Асада, ведущие мировые аналитики заговорили еще несколько месяцев назад.

Теперь в этом убедился и журналист американского издания The National Interest Даг Бэндоу, который провел неделю в Дамаске. По мнению американца, Асад окончательно победил, а американскую кампанию можно охарактеризовать не иначе как "катастрофический провал".

"В городе везде портреты Асада. Центр обустроен, но стоит зайти в кварталы, где недавно велись боевые действия, как сразу становится понятно, что еще недавно здесь бушевала гражданская война", – пишет автор.

По версии NI, сирийскому президенту удалось удержаться благодаря поддержке алавитов и шиитов. Кроме того, Асада поддерживают сирийские христиане, которые посмотрели, чем закончилась революция в Ираке при поддержке США, и им это очень не понравилось. В стране продолжились чистки и убийства, и часть жителей иммигрировали в Сирию.

США слишком сконцентрировались на смещении Асада, но совершенно не подготовили альтернативу. В Дамаске и в Сирии вообще начали задумываться – а не будет ли еще хуже, как в Ливии, например.

Асаду удалось создать светское общества, хотя, по мнению NI, оно и тоталитарное. Но совершенно ясно, что попытка установления США либерально-демократических порядков приведет к новой гражданской войне. Так называемые умеренные группировки придерживаются достаточно радикальных взглядов, у них популярны лозунги "Христиане – в Бейрут", "Алавитов в могилу". Поэтому они не получают особенную поддержку в Сирии, и для национальных меньшинств уж лучше Асад, чем боевики с такими взглядами.

По данным американских СМИ, в ходе одной из программ Пентагон потратил полмиллиарда долларов на подготовку 54 боевиков, но большинство из них погибли или были захвачены в плен. Большинству боевиков оппозиции были нужны лишь деньги США на оружие, но они и не думали помогать Вашингтону.



Еще более странной была поддержка запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры", которая связана с "Аль-Каидой".

Политика США была путанной и непоследовательной. В Вашингтоне поставили цель свергнуть Асада и победить запрещенное в РФ "Исламское государство". Однако официальный Дамаск с самого начала выступал против ИГ, и в этом ему помогал и помогает могущественный союзник – Россия.

С другой стороны, США поддерживают курдов, но вместе с тем выступают против их автономии и пытаются наладить отношения с союзником по НАТО Турцией.

США выступили против вмешательства России и Ирана, но их позвал Дамаск, а вот американцы нарушили международное право, вмешавшись в конфликт

Непоследовательность привела Вашингтон в тупик. Американское правительство попыталось сформировать образ "умеренных боевиков", но они такими не оказались. А противостоять России и Ирану из Сирии США не могут, так как Москва и Тегеран поставили на карту гораздо больше, чем Пентагон. Поэтому дальнейшее пребывание американских военных в Сирии становится все бессмысленнее.



Как напоминает RT, ранее американский дипломат Роберт Вуд заявил, что США останутся в Сирии столько, сколько посчитает нужным Трамп. Однако политика нового президента в Сирии не намного лучше, чем у его предшественника Обамы.