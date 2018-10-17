В Крыму прогремел взрыв

Нибиру
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В политехническом колледже города Керчи произошел взрыв.
Погибли 10 человек, ранены не менее 50. По предварительной информации, в учебном заведении взорвался газ, сообщает телеграм-канал "112".
На место ЧП выехали 5 машин скорой помощи из Керчи и несколько бригад врачей из расположенных рядом населенных пунктов, сообщает "Крыминформ".
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