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В Крыму прогремел взрыв

Фото: pixabay.com
продолжениеВ керченском колледже совершили теракт
ЧП произошло в учебном заведении

В политехническом колледже города Керчи произошел взрыв.

Погибли 10 человек, ранены не менее 50. По предварительной информации, в учебном заведении взорвался газ, сообщает телеграм-канал "112".

На место ЧП выехали 5 машин скорой помощи из Керчи и несколько бригад врачей из расположенных рядом населенных пунктов, сообщает "Крыминформ".

Валентина МАЙОРОВА
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