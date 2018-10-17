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Подозреваемого в теракте в Керчи нашли

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
продолжениеВ Крыму объявлен траур
Его обнаружили мертвым в здании колледжа

Подозреваемый в теракте в Керчи убит. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Тело стрелка нашли на втором этаже политехнического колледжа, где произошли стрельба и взрыв. Не исключено, что он совершил суицид.

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По информации Telegram-канала "Опер слил", стрелок едва достиг совершеннолетия – родился в 2000 году. Впрочем, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, парень был постарше – ему уже исполнилось 22 года.

Кроме того, Аксенов сообщил, что стрелок был местным, жил и учился в Керчи. Преступление он совершил один, сообщников у него не было. 

Молодой человек был учащимся этого же колледжа – приказ о его зачислении на 1-й курс подписан в 2015 году. Он обучался по специальности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования гражданских и промышленных зданий".

По данным "112", 8 сентября 2018 г. он получил разрешение на ружье 12-го калибра, а несколько дней назад приобрел к нему 150 патронов. Судя по словам очевидцев, патроны эти у него быстро кончились.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" парень размещал многочисленные изображения свастики и другой националистической и экстремистской символики.

Между тем в колледже он был на хорошем счету, да и среди сверстников слыл тихим и неприметным. "Тихоня, покладистый и послушный", – рассказали его одногруппники. По их словам, на этой неделе он в колледж не ходил – дескать, болел, пишет Telegram-канал "360".

Трагедия в Керчи произошла в полдень в среду, 17 октября. В политехническом колледже прогремел взрыв, затем раздались выстрелы. По данным на этот час, погибли 13 человек, около 50 ранены. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ часть 2 "убийство двух и более лиц".

Фоторепортаж
Появились первые фото и видео с места взрыва Керчи
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Артем ВЕСЕЛЫЙ
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