Ход кровавых событий в Керчи восстановлен

Автоматчики в масках прятались в туалете

Учащиеся политехнического колледжа рассказали, что именно происходило в учебном заведении во время нападения террористов.



По словам одного из учеников, все началось со взрыва на первом этаже двухэтажного здания, где расположена столовая. Сразу после этого из туалетов выскочили люди с автоматами.

"На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям – по всем, кто попадался им на пути. Не думаю, от стрельбы пострадало много человек – я видел одно-двух всего. Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты", – передает RT слова одного из учащихся.

Очевидцы также рассказывали, что неизвестные врывались в классы и стреляли во всех подряд. Выбравшиеся из здания ученики сообщили о целой серии взрывов. Согласно одной из версий, озвученных очевидцами, взрывные устройства были применены после того, как у стрелявших закончились патроны.

Теракт в политехническом колледже в Керчи произошел сегодня днем. Нападавшие привели в действие взрывное устройство и открыли стрельбу. Преступников ищут силовики. По предварительным данным, погибли 10 человек, 70 получили ранения.