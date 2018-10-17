Нибиру
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Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ объявило в республике особый режим в связи с произошедшим в Керчи терактом. Как долго он продлится, в ведомстве не сообщили.
Из Ростова-на-Дону и из Сочи в Крым уже вылетели три ведомственных вертолета Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Кроме того, в ближайшие часы из аэропорта в Жуковском на полуостров отправится самолет Ил-76 МЧС России.
"Организована работа оперативных штабов и оперативных групп Южного регионального центра и Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами", – сообщается на сайте министерства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове трехдневный траур по погибшим в результате террористической атаки.
Нападение на политехнический колледж в Керчи произошло сегодня днем. Очевидцы сообщают о двух взрывах, после которых нападавшие открыли стрельбу. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье "теракт".
По данным ведомства, жертвами нападения стали 13 человек, в основном подростки. Неофициальные источники говорят о 18 погибших. Счет пострадавших идет на десятки.
Запад начал осознавать свои ошибки