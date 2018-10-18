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Шок, слезы и молитвы: как Керчь переживает страшную трагедию

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Макс Ветров/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Из-за огромного количества скорбящих к мемориалу не пробиться

Неравнодушные граждане, проживающие в Крыму, с раннего утра четверга спешат выразить свои соболезнования семьям, чьи родственники погибли при стрельбе и взрыве в политехническом колледже. Скорбящие организовали траурную акцию в память о жертвах этой страшной трагедии. Народный монумент появился в 200 м от учебного заведения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Зона оцепления была сокращена, людям видно, что на первом этаже колледжа выбиты стекла, а в здании продолжают работать сотрудники СК РФ.

В Сети также есть онлайн-трансляции с места траурной акции на канале YouTube RT. Сопереживающие, которых уже собралось несколько десятков человек, продолжают прибывать. Среди них немало детей и подростков. Одни жители полуострова кладут к мемориалу цветы и стараются побыстрее отойти в сторону, так как едва сдерживают поток слез. Другие шокированные люди, которые до сих пор не могут понять, что заставило стрелка так жестоко расправиться с учащимися и преподавателями, останавливаются ненадолго около народного монумента. Многие, плача, молятся.

На место акции прибыл и архиерей Симферопольской и Крымской епархии митрополит Лазарь.

Вчера в Крыму был объявлен трехдневный траур. На зданиях приспущены государственные флаги. В храмах полуострова пройдут панихиды по погибшим, передает "Крыминформ". Люди объявили о сборе средств для пострадавших. 

Не остались в стороне от трагедии и жители других регионов страны. Россияне оставляют записи и приносят цветы, игрушки и свечи на различных площадях. В столице – к мемориалу города-героя Керчь у стен Кремля. 

Полина ИВАНОВА
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