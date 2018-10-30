Глава РПЦ открыл правду о встрече в Турции

Закрытая беседа патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась 31 августа в Стамбуле, прошла не в совсем дружественной, братской атмосфере. Об этом впервые рассказал сегодня сам предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, он предложил встретиться с Варфоломеем на нейтральной территории, однако Москве ответили, что глава РПЦ должен приехать именно в Турцию, в резиденцию патриарха Константинополя.



"Я понял, что это такое желание, что называется, поставить на место. Кто-то мне из коллег сказал: не надо ехать, это унизительно. А я подумал – нет, это не унизительно, <…> я не обращаю внимания на эти "игрушки". Я готов пешком идти куда угодно – с тем чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня", – цитирует РИА "Новости" Кирилла.

Он отметил, что Варфоломей разговаривал с ним не слишком по-братски.

"Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень – я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим…" – вспомнил предстоятель РПЦ.

По его мнению, он приводил Варфоломею убедительные доводы по вопросу предоставления автокефалии неканонической Украинской церкви, однако "позиция по Украине уже тогда была выражена достаточно резко и радикально".

Патриарх Кирилл до сих пор верит, что свое решение Константинополь отменит, поскольку "надежда умирает последней".

Критикующим его за поездку в Стамбул он заметил, что в данном случае необходимо было сделать "последний шаг" и поговорить "от сердца к сердцу". При этом патриарх признал, что разговор не принес положительного результата.

"Но за это уже не наша ответственность", – добавил глава РПЦ.

Кроме того, он считает, что действия Константинополя на Украине являются глобальным заказом на разрушение "острова свободы", т.е. Русской православной церкви.

"Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 млн, это действительно так", – привел "Интерфакс" слова Кирилла.

"Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", – подчеркнул предстоятель.

Происходящая на Украине трагедия, с точки зрения Кирилла, "имеет мистическое измерение".

Напомним, 11 октября Синод в Стамбуле отменил свой указ от 1686 г. о передаче Киевской митрополии Москве и объявил о создании своего подворья в Киеве. Также он снял анафему с лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине, наложенную на них РПЦ. В ответ Синод Московского патриархата сообщил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

