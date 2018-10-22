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Константинополю предложили извиниться перед православными

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
РПЦ назвала условия для примирения с патриархом Варфоломеем

Константинополь обязан принести извинения за нанесенный всему православию урон своими действиями на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на сегодняшней пресс-конференции.

"Этот путь может очень быстро завершиться и измениться на путь диалога. В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом, его синодом, и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", – цитирует РИА "Новости" Волкова.

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Только тогда РПЦ может открыть двери для диалога, считает священник. От отметил, что в Москве с радостью встретят попытку Константинополя "излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию".

Между тем в РПЦ возложили на патриарха Варфоломея всю ответственность за возможный религиозный конфликт в Незалежной.

"Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния на Украине", – подчеркнул Волков.

В свою очередь в Константинополе убеждены, что Русская православная церковь все равно признает решения об автокефалии в Незалежной, поскольку у нее "нет выбора". Об этом говорил патриарх Варфоломей на встрече с греческой диаспорой Стамбула в воскресенье, 21 октября.

"Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора", – утверждает Варфоломей.

По его мнению, возглавляемый им патриархат действует на основе церковных канонов, борется за спасение православия от национализма и выступает за сохранение православной культуры.

Кроме того, он рассказал о "хорошо оплачиваемых русскими статьях" и "черной пропаганде русских", которая "бьет по Константинопольскому патриархату".

Доказательств данному обвинению Варфоломей не привел.

На прошлой неделе синод РПЦ объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за начала предоставления автокефалии неканонической Украинской церкви. Позже аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. В Московском патриархате сообщили, что отныне Константинополь утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.

Кстати, в сегодняшнем выступлении Волков сказал, что паломникам РПЦ лучше отказаться от посещения Афона, поскольку "сейчас это будет не очень полезно в дисциплинарном отношении". Он уточнил, – это не запрет, а лишь рекомендация, пишет ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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