Американцы приписали России украинских "раскольников"

Вашингтон сует нос в церковные дела

Верующие соседнего государства пожелали отсоединиться от Русской православной церкви якобы по вине последней. Новую версию размолвки преподнес спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, радеющий за ежемесячные антироссийские санкции.

По его сведениям, священнослужители РПЦ чуть ли не обливали святой водой танки, которые шли на войну с Киевом. Именно этот факт, не унимался Волкер, стал последней каплей в церковном расколе.

"Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев", – цитирует заявление американского политика РИА "Новости".

При этом он не сомневается, что на стремление к самостоятельности украинской церкви повлияли "оккупация территории и убийство украинцев".

Ранее, 15 октября, Священный Синод РПЦ объявил о прекращении всяких отношений с Вселенским патриархатом, напоминает "Свободная пресса". Как отмечалось, это решение далось нелегко.

Такая мера избрана нашей церковью в ответ на предоставление автокефалии Украинской православной церкви и легитимизации украинских "раскольников".