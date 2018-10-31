Порошенко отказался от российского "сыра"

Снижение уровня жизни украинцев в Киеве не сочли поводом для урегулирования газового спора с Москвой

"Мы бедные, но гордые" – примерно это хотел дать понять президент Украины Петр Порошенко, когда эмоционально заявил о несогласии менять суверенитет Незалежной на поставки газа из России.

Впрочем, гордый-то в этом случае глава страны, а бедные – ее жители. И Порошенко это прекрасно понимает. Накануне, в ходе представления кабмину нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука, Порошенко потребовал от правительства принять все меры, чтобы не допустить дальнейшего падения уровня жизни населения.

"Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь, – дал указание глава государства. – Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку было отказано, особенно, когда он имеет законное право на это", – отметил президент.

О том, что казна Незалежной и без того пуста, члены кабмина напомнить руководителю постеснялись. Он же начал рассуждать о том, насколько вредны популистские лозунги в нынешнее предвыборное время.

"Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ – а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб – будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись", – заявил Порошенко. Возможно, он вспомнил печенье, которое представитель Госдепа США Виктория Нуланд раздавала на Майдане в 2014 году. Но вслух предпочел сказать о другом.

"Бесплатный сыр – только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам", – приводит "Царьград" слова Порошенко. И тут уже намек на лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко уловили все. В 2008 г. именно она, будучи премьер-министром, ездила в Москву договариваться о новом контракте на поставку газа на Украину. И именно она сейчас является фаворитом президентской предвыборной гонки и самым опасным соперником нынешнего главы государства.

Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года.

С 1 ноября 2018 г. цены на газ для населения Украины повысятся на 23,5%, до 8,5 тыс. грн за тысячу кубометров, напоминает телеканал "360". Как пояснили киевские власти, этот шаг позволит стране и дальше брать кредиты у Международного валютного фонда. Так что впереди у украинцев – еще три этапа повышения тарифов на газ.