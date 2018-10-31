Операцию с "Нордом" Киев провернул по чужой указке

Украине нужны были пленники, чтобы спровоцировать Россию на резкие действия

Российские моряки с сейнера "Норд" оказались заложниками политических игр киевских властей, цель которых – обострение отношений с Москвой. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Комментируя возвращение экипажа "Норда" домой после семимесячного задержания на Украине, Мурадов рассказал, почему эта операция потребовала столько усилий и времени.

"Крымчане стали заложниками инспирированных действий, которые были сделаны умышленно, видимо, по указке, чтобы нагнетать напряженность и создавать проблемы во взаимоотношениях с Россией", – считает Мурадов. По его мнению, "инспирирована и отрежиссирована" данная ситуация была "не в Киеве".

Но организаторы и исполнители добились своего. "Действия, предпринятые украинской националистической властью, киевским режимом в отношении судна "Норд", только осложнили отношения между странами и ситуацию в Азовском море", – приводит РИА "Новости" слова постпреда.

Судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта в нейтральных водах Азовского моря. Экипаж обвинили в незаконном промысле, а также незаконном пребывании "на оккупированной территории". От моряков требовали отказаться от российского гражданства и оформить украинские паспорта, но в итоге они вернулись в Крым как россияне.

"Рыбаки с "Норда" не признали гражданство Украины", – передает РИА ФАН слова адвоката Максима Могильницкого, представлявшего интересы экипажа "Норда". Он подчеркнул, что моряки не совершали преступлений на территории Украины.

"Граждан другого государства взяли, по сути дела, в заложники и силой удерживали на территории Украины в качестве обменного фонда. Удерживали до тех пор, пока не подвернулся вариант для обмена", – пояснил Могильницкий.

Во вторник, 30 октября, семь членов экипажа "Норда" были обменяны на российско-украинской границе в Крыму на семерых украинских моряков, задержанных российским пограничниками. Капитан "Норда" по-прежнему остается в плену.