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Россия вызволила моряков "Норда" из Украины

Фото: dpsu.gov.ua
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Наши соотечественники вернулись на родину после месяцев заточения

Экипаж судна РФ обменяли на семь украинцев.

Про это, как сообщает Telegram-канал RT, рассказали представители пресс-службы уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.  

Сегодня Татьяна Москалькова и глава Крыма Сергей Аксенов встретили освобожденных моряков на пограничном пункте "Армянск", передает портал "Крыминформ".  

Украинские пограничники захватили керченский рыболовецкий корабль в марте 2018 года.

Тогда на его борту находилось 10 человек, двое из которых сразу смогли вырваться из плена. Они прилетели в Белоруссию, а позже возвратились в Крым. Оставшихся россиян обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" и наложили на них административные штрафы. Правда, позже эти дела закрыли.

Правоохранительные органы Украины также возбудили уголовное дело против капитана "Норда" Владимира Горбенко, которому грозит до шести лет лишения свободы.

Сам корабль передали Национальному агентству по возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений, с целью сохранить бюджетные средства, которые тратились на его содержание. 

Полина ИВАНОВА
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