Незалежная нашла способ сохранить казну и заменить свой ржавый флот

Керченский рыболовецкий сейнер "Норд", пиратски захваченный вместе с десятью россиянами на борту украинскими пограничниками в марте текущего года, передан Национальному агентству по возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений. Данное решение вынесла виртуальная прокуратура мифической Автономной Республики Крым.

Как пояснили в ведомстве, вердикт принят "с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".

Юридическую казуистику озвучил начальник управления прокуратуры АР Крым Евгений Комаровский.

"Цель передачи судна – осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с дальнейшим размещением денежных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", – отчеканил пан Комаровский.

Судя по всему, постмайданные власти таким шагом убивают сразу нескольких зайцев: не поддерживать российское судно, заменить свои ржавые корабли, отомстить крымчанам за их исторический выбор, прокричать бандеровский лозунг.

Осталось выяснить, за чей счет они будут и дальше удерживать оставшихся восьмерых граждан РФ. Двое, как мы помним, смогли вырваться на Родину.

Против капитана судна Владимира Горбенко в Незалежной возбудили уголовное дело, обвинив его в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". В начале октября виртуальная прокуратура направила в суд дело в отношении россиянина для определения подсудности.

В конце августа стало известно, что дела о привлечении экипажа "Норда" к административной ответственности закрыты. Однако моряки до сих пор остаются в заложниках на Украине.

Что касается кораблей, то в последнее время появляется много информации о том, что самостийная крайне нуждается в обновлении своего флота, как гражданского, так и военного. Впрочем, не только флота, но и авиации, железнодорожного парка и прочая.

И вот такое счастье подвалило – Вашингтон предложил Киеву приобрести для своих нужд списанные американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry по программе "Избыточное имущество" (Excess Defense Article). Как пишет "Свободная пресса", украинцы глубоко задумались, поскольку надо просчитать, в какую копеечку выльется Незалежной эксплуатация и ремонт этих кораблей, а также подготовка экипажей.

А еще ранее США передали Украине другие б/у посудины: катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенные в 1988 году.

Одним словом, одна ржа заменяется другой.

