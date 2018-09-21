Секретный план Украины: разберемся с Крымским мостом и Азовом

Климкин похвастался "различными опциями"

Незалежная в международном арбитраже отстаивает свои интересы относительно своего присутствия в Черном и Азовском морях. В судебном порядке также решается вопрос незаконного строительства переправы через Керченский пролив, да и судьбы его самого.

У Киева есть кое-какие задумки, которые, впрочем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не раскрывает до конца. В его заявлении не было никакой конкретики. Тем не менее, по словам главы МИД, все действия уже получили одобрение руководства.

"Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов – это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, относительно Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста", – невнятно объяснил Климкин. Брифинг с его участием показывал в своем эфире телеканал "112 Украина".

К обсуждению созревшего плана были допущены все "друзья и партнеры" Незалежной, подчеркнул министр. Он не сомневается, что, только сплотившись "одновременно во всех плоскостях", можно достичь успеха в намеченном.

Между тем от дружбы с Москвой Киев открещивается, направив по указу украинского президента Петра Порошенко ноту о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года. Об этом Климкин сообщил все на том же брифинге.

"Это очень важный момент, поскольку в этой ноте очень подробно аргументируется относительно всех нарушений", – заявил министр, пояснив, что под "нарушениями" подразумеваются вооруженная агрессия против Украины, экономическое давление и ведение гибридной войны.

В МИД РФ сознательное решение соседнего государства вызвало "глубокое сожаление". Там отметили, что украинское руководство действует "в антироссийском угаре", напоминает "URA.RU".

Говоря о "фундаментальном увеличении присутствия и мощи" страны в Азовском море, он отметил участившиеся задержки украинских судов, которые затягиваются более чем на сутки.

Конфликт вокруг Азова не дает покоя Западу, который, вмешавшись в него, сразу же принял сторону Киева. ЕС полагает, что Россия лишняя в акватории. Евродепутаты напомнили о свободном судоходстве, однако забыли о праве обеих стран в пограничном досмотре.

После задержания "Норда" досмотры украинских судов участились, что в России связали с мерами антитеррористической безопасности. Не запрещает проверки и международное морское право. К слову, и судовладельцы не жаловались. Украинскому внешнеполитическому ведомству пришлось согласиться, что в процессе досмотра погранслужба РФ не нарушает протокол. Тем временем в начале сентября в Совете национальной безопасности и обороны страны-соседки принялись усиливать военное присутствие в Азовском море, перебросив в акваторию часть техники.