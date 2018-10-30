Украину объявили мировым аутсайдером

Евроинтеграторы превратили индустриальную державу в сельскохозяйственный придаток Запада

Постсоветская Украина в 1990-е годы входила в десятку наиболее промышленно развитых государств мира, а сегодня она стала аутсайдером. Такой нелицеприятный диагноз отечественной экономике поставил лидер движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук. Главные "творцы" этого "достижения" – радетели за вступление государства в Евросоюз.

"Советская Украина была членом ООН, поэтому по ней приводились данные международной статистики. Так вот, в 90-е годы прошлого века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира! А сейчас наша страна среди аутсайдеров", – говорится в публикации политика на сайте движения.

По мнению экс-главы администрации президента Украины (при Леониде Кучме), за время работы тех деятелей киевской власти, которые наиболее активно агитируют за евроинтеграцию, держава "превратилась в аграрно-сырьевой придаток" западных стран, и в немалой степени из-за переориентации с рынков России и СНГ.

"За девять месяцев 2018 г. экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. сократился на 25,3% и составил $34,5 млрд", – подчеркнул он.

Именно евроинтеграторы, считает лидер движения, несут ответственность за практически полное уничтожение таких отраслей индустрии, как самолетостроение и кораблестроение. Космическая отрасль ныне "влачит жалкое существование", не говоря уже о сельскохозяйственном машиностроении, отметил политик. Он привел неутешительные цифры по украинскому автопрому: по итогам 2017 г. автомобильные заводы произвели 8586 транспортных средств, что в 49,3 раза меньше, чем в 2008-м, когда было выпущено 423 133 автомобиля. Это какая-то убийственная цифирь.

Своим постом Медведчук прокомментировал высказывание первого вице-премьера Незалежной Степана Кубива о том, что экономическое сотрудничество с Москвой во времена СССР якобы превратило Украину в "сырьевой придаток".

Секретарь комитета комсомола Львовского университета и член КПСС, 56-летний уроженец Тернопольщины пан Кубив, вероятно, забыл, что вся индустрия, включая и технику на селе, в благословенные и жирные времена УССР послевоенного периода зиждилась на дешевом топливе, идущем из РСФСР. А также на той самой толстой газовой трубе, оставленной в наследство братскому украинскому народу с громким названием "Уренгой – Помары – Ужгород".

Накануне бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин также комментировал другое громкое заявление насчет экономических успехов Незалежной, но уже от премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Тот пообещал, что уже через пять лет в державе будет сильная экономика. Однако пан Литвин главу кабмина спустил с небес на землю.

"Специалисты подсчитали: чтобы достичь уровня 2013 г. при таких темпах экономической работы, нужно 32 года. А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет, и это при условии, что Польша остановится и будет ждать Украину", – сказал в эфире телеканала NewsOne экс-спикер.

Такое впечатление, что у части украинской элиты или временная амнезия, или вполне рациональный предвыборный расчет на невнимательность местного электората.

