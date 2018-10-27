Глава компании жестко вычказался о настоящем государства

Украина плетется в хвосте по мировым экономическим показателям и уже никогда не сможет догнать конкурентов, разрыв между которыми будет только расти. В этом уверен главный исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Рассуждая о будущем Незалежной, он обозначил истинное положение страны в современной глобальной экономике.

"Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", – сказал он журналу "Новое время".

Он призвал отбросить в сторону эмоции и признать, что Украина стала "фейлс-кейсом", то есть несостоявшимся государством. Ситуацию исправить будет практически невозможно, поскольку весь мир стремительно развивается, забирая у более отсталых стран лучших специалистов.

Именно утечка "мозгов" является решающим фактором, который ставит крест на дальнейших перспективах Украины. Коболев подчеркнул, что сегодня определяющую роль в развитии страны играет человеческий капитал.