На Украине кончились коровы

Американские эксперты предрекли Незалежной дефицит молока

Производство сырого молока на Украине сокращается колоссальными темпами. Об этом говорится в аналитическом докладе Министерства сельского хозяйства США. Проблему создают частные фермерских хозяйства: людям невыгодно держать скот, и они сдают коров на убой.

"73% сырого молока на Украине производится личными подсобными хозяйствами и 27% – агропромышленными предприятиями. Несмотря на хорошие закупочные цены, в 2018-2019 сельхозгоду ожидается сокращение производства молока в обоих подсекторах", – приводит RT выдержки из доклада американских аналитиков.

Впрочем, насчет "хороших" цен фермеры готовы поспорить. "Сдавать молоко невыгодно, поскольку цена очень низкая и составляет 9-9,5 грн. ($0,32-0,34) за литр. А содержать корову дорого: высокая стоимость газа, комбикормов и необходимость постоянных прививок делают бизнес невыгодным", – считает фермер из села Бобруйки Черниговской области Андрей Артемов.

Но есть и другая проблема. Сейчас примерно треть от общего количества молока, которое предприятия получают для переработки, покупается у населения. Но скоро и этого не будет. Поскольку Незалежная должна придерживаться европейских правил, а там считается, что на личных подворьях коровы грязные, больные и употребление их молока может привести к неприятностям.

"Это молоко второго сорта, от закупки которого Украина должна отказаться согласно требованию ЕС до 2020 года", – рассказал RT источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Поэтому местные фермеры пускают дойных животных на котлеты. Если в 2006 г. количество скота на Украине составляло 6,514 млн голов, из которых 3,635 млн – дойные коровы, то на 1 мая 2018 г. общее поголовье составило 3,94 млн особей, в том числе 2,03 млн коров.

Тенденция на сокращение числа коров и объема произведенного молока на Украине сохранится в ближайшие годы, предрекают эксперты Минсельхоза США. То есть к 2020 г. на Украине как раз освободится ниша для поставок пакетированного молочного суррогата из стран ЕС.