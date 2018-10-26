Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине кончились коровы

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Klein
продолжениеСтраны НАТО тайно покупают уголь из Донбасса
Американские эксперты предрекли Незалежной дефицит молока

Производство сырого молока на Украине сокращается колоссальными темпами. Об этом говорится в аналитическом докладе Министерства сельского хозяйства США. Проблему создают частные фермерских хозяйства: людям невыгодно держать скот, и они сдают коров на убой.

"73% сырого молока на Украине производится личными подсобными хозяйствами и 27% – агропромышленными предприятиями. Несмотря на хорошие закупочные цены, в 2018-2019 сельхозгоду ожидается сокращение производства молока в обоих подсекторах", – приводит RT выдержки из доклада американских аналитиков.

По теме

Впрочем, насчет "хороших" цен фермеры готовы поспорить. "Сдавать молоко невыгодно, поскольку цена очень низкая и составляет 9-9,5 грн. ($0,32-0,34) за литр. А содержать корову дорого: высокая стоимость газа, комбикормов и необходимость постоянных прививок делают бизнес невыгодным", – считает фермер из села Бобруйки Черниговской области Андрей Артемов.

Но есть и другая проблема. Сейчас примерно треть от общего количества молока, которое предприятия получают для переработки, покупается у населения. Но скоро и этого не будет. Поскольку Незалежная должна придерживаться европейских правил, а там считается, что на личных подворьях коровы грязные, больные и употребление их молока может привести к неприятностям.

"Это молоко второго сорта, от закупки которого Украина должна отказаться согласно требованию ЕС до 2020 года", – рассказал RT источник в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Поэтому местные фермеры пускают дойных животных на котлеты. Если в 2006 г. количество скота на Украине составляло 6,514 млн голов, из которых 3,635 млн – дойные коровы, то на 1 мая 2018 г. общее поголовье составило 3,94 млн особей, в том числе 2,03 млн коров.

Тенденция на сокращение числа коров и объема произведенного молока на Украине сохранится в ближайшие годы, предрекают эксперты Минсельхоза США. То есть к 2020 г. на Украине как раз освободится ниша для поставок пакетированного молочного суррогата из стран ЕС.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Медведева "снесла голову" американскому фигуристу

Евгения поддерживает и вдохновляет Джейсона Брауна в трудные минуты

Запад раздувает новую тему для травли России

Ситуацию с Азовским морем используют вместо устаревших "абсурдных" поводов для нападок на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей