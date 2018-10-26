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Страны НАТО тайно покупают уголь из Донбасса

Фото: pixabay.com
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Россия устроила провокацию, чтобы рассорить Украину с союзниками

Уголь, добытый на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, покупает Турция. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Впрочем, турки не виноваты. Их намеренно вводит в заблуждение Москва: она смешивает уголь из ДНР и ЛНР со своим, поэтому его становится невозможно идентифицировать.

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"У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий", – раскрыл дипломат преступную схему.

"Потом уголь идет в Турцию. Сейчас идет расследование. Кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел в Польшу", – сообщил Климкин в эфире "Радио Свобода". Он добавил, что уже высказал претензии польскому коллеге Яцеку Чапутовичу.

Учитывая, что на территории ДНР и ЛНР действуют 94 шахты, объемы закупаемого антрацита из донбасских республик странами ЕС и НАТО могут быть довольно большими.

Ранее украинские эксперты проанализировали данные РЖД и ФТС РФ и сделали вывод, что только в ноябре 2017 г. Россия переправила в Европу 280 тыс. т угля из Донбасса, пишет ИА "Новороссия".

Николай ВИКТОРОВ
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