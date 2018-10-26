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В Белоруссии попытались запретить русский язык

Фото: "Утро"
продолжениеУкраинцы голосуют за Россию ногами
Русофобские идеи украинцев в соседней республике, однако, не прижились

Ввести табу на русский язык в Белоруссии попытался вице-премьер Украины Геннадий Зубко. Выступая с трибуны белорусско-украинского форума регионов в Гомеле, он негативно оценил тот факт, что на состоявшемся в октябре заседании совместной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Киева и Минска рабочим языком был выбран русский.

"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", – заявил Зубко.

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Впрочем, представители Белоруссии на этот призыв внимания не обратили и продолжили говорить по-русски. Кстати, посол Киева в Минске Игорь Кизим выступил также на русском, сообщает РИА "Новости".

Ранее запрет на русскую речь и книги на русском языке был объявлен во Львовской и Житомирской областях Незалежной.

В Гомеле 25-26 октября проходит первый форум регионов Белоруссии и Украины. В мероприятии планируется участие президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Николай ВИКТОРОВ
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