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Украинцы голосуют за Россию ногами

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
продолжениеКиев не поверил в отсутствие военных РФ в Донбассе
Киев повернется к Москве, когда Европе надоест роль золотой рыбки

Связь русского и украинского народов остается нерушимой, несмотря на старания киевской элиты. Жители Незалежной стремятся в Россию, поскольку жизнь здесь лучше и стабильнее, чем на Украине, а язык и культура понятнее, чем в Европе.

"Если говорить о простых украинцах, то многие из них "голосуют ногами" за Россию, уезжая в нашу страну на заработки или переезжая насовсем", – отмечает директор фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.

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В то же время власти Незалежной пока отказываются признавать выгоды от хороших отношений с Москвой. Поэтому в официальной пропаганде старательно скрываются все плюсы РФ, а проблемы выпячиваются. И так будет, пока украинская элита "окончательно не убедится, что от так называемой евроинтеграции она только проигрывает", приводит "Свободная пресса" мнение эксперта.

"Киев обращается к ЕС, как к "золотой рыбке". Он поочередно просит "безвиз", кредиты МВФ, базы НАТО. Но в итоге рискует оказаться у разбитого корыта или даже совсем без корыта. Вот тогда, может быть, украинская элита задумается о том, с кем ей быть", – предрекает Анпилогов.

Помогут этому и российские контрмеры, которые распорядился ввести президент РФ Владимир Путин. Когда экономический ответ на санкции почувствуют на Украине и олигархи, и простой народ, Киеву придется принять решение, куда вести страну дальше. И разворот на восток не будет шагом назад, отмечают эксперты.

Николай ВИКТОРОВ
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