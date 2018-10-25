Москве подсказали самую страшную кару для Киева

Незалежная будет нищать, когда в соседней стране рванет вверх экономика и демография

Меры в ответ на недружественные действия Украины в отношении России должны затрагивать киевский режим, но не касаться простых украинцев. Об этом заявил украинский политолог Владимир Корнилов. По его мнению, жителей Незалежной, напротив, Москва может использовать в своих интересах. Для этого нужно всего лишь упростить процедуру получения российского гражданства.

"Самой больной санкцией для Украины будет облегчение режима переезда украинского населения в Россию, трудового обустройства их здесь и получения гражданства. Это будет самый жуткий удар по украинской хунте и националистам", – подсказал политолог в эфире телеканала "Россия 1".

Тем самым Москва не только оставит соседнюю страну без трудоспособного населения, но и поднимет свою экономику за счет увеличения числа рабочих рук, а также решит серьезнейшую проблему нынешнего времени – ликвидирует демографическую яму.

В настоящее время граждане Украины имеют право на безвыездное пребывание в России в течение 90 дней. Для пересечения границы виза не требуется.

На днях президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству разработать комплекс экономических контрмер "в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, документ будет представлен в ближайшее время. В частности, санкции коснутся окружения президента Украины Петра Порошенко, которое пропагандирует антироссийские взгляды.