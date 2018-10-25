"Газпром" оспорил украинский штраф

Смириться с потерей 6 млрд долларов концерн не готов

Злоупотреблениями Киева против "Газпрома" будет заниматься структура Комиссии ООН по праву международной торговли. Пользуясь возможностями арбитража, концерн в четверг, 25 октября, оспорил решение антимонопольного комитета Украины, наложившего штраф на российскую компанию.

"Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории", – приводит "Интерфакс" сообщение концерна.

Неприятие российской стороны вызвал "необоснованный и несправедливый штраф" в размере свыше $6 млрд "за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины".

Штраф в размере 3,2 млрд долларов был выписан Антимонопольным комитетом Украины еще в 2015 году. "Газпром" пытался его оспорить, указывая на действующее соглашение между правительствами РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Однако в Киеве доводы российского концерна во внимание не приняли. Более того, там было решено принудительно взыскать с "Газпрома" не только штрафа, но и пени, составляющих такую же сумму.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ был разработан Комиссией ООН по праву международной торговли и одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.