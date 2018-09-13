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Лондон вернул "Газпрому" отобранные активы

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Швеции убыло, в Англии прибыло

Английский суд постановил снять арест с активов "Газпром" в двух странах.

Об этом сообщили представители российского концерна.

Компании вернули активы в Англии и Уэльсе, передает РИА "Новости". Условием такого решение стало обещание "Газпрома" не отчуждать ценные бумаги компании Nord Stream AG до того, как завершатся слушания по делу компании.

" Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года", – цитирует "Прайм" сообщение концерна.

Немногим ранее стало известно, что "Нафтогаз" добился отмены приостановки решения Стокгольмского суда.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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