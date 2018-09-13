Здоровье
- Найдена неожиданная польза кофе
- Простой метод победит рак и старость
- Как прожить дольше без лекарств
797 новости
Английский суд постановил снять арест с активов "Газпром" в
двух странах.
Об этом сообщили представители российского концерна.
Компании вернули активы в Англии и Уэльсе, передает РИА "Новости". Условием такого решение стало обещание "Газпрома" не отчуждать ценные бумаги компании Nord Stream AG до того, как завершатся слушания по делу компании.
" Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года", – цитирует "Прайм" сообщение концерна.
Немногим ранее стало известно, что "Нафтогаз" добился отмены приостановки решения Стокгольмского суда.
Его принесли в жертву бюджетным интересам
Киев пытается отвести от себя подозрения разными путями