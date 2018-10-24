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"Нафтогаз" вытянул из "Газпрома" миллионы

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Украинская компания объявила об очередной победе в суде

Российский газовый монополист вынужден будет заплатить украинской стороне $18 млн переплаты за транзит голубого топлива. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж.

"В дополнение к $2,1 млрд, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" $18 млн денежными средствами", - написал на своей страничке в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

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По его словам, на протяжении последних двух месяцев с "Газпрома" ежемесячно списываются денежные средства в размере $9 миллионов.

В "Газпроме" на этот счет не дали никаких комментариев. Поэтому остается неизвестным, правду ли говорит представитель "Нафтогаза" или это его очередная фантазия.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" идет давний спор из-за взаимных претензий по поводу транзита российского газа в Европу по украинской территории. В феврале этого года арбитраж в Стокгольме обязал "Газпром" выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. Однако, поскольку долг украинской компании перед "Газпромом" составлял около $2,1 млрд, "Нафтогаз" должен был получить только $2,56 миллиарда.

"Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа Украине. После этого "Нафтогаз" заявил о конфискации всех активов российской компании, которые находились на территории Украины.

"Нафтогаз" также сообщил об аресте голландских активов "Газпрома" для выплаты Украине долга по решению Стокгольмского арбитража. В связи с этим российская компания обратилась в швейцарский суд с жалобой об аресте активов.

В сентябре Украина объявила, что к долгу "Газпрома" ежедневно прибавляется проценты в сумме  $500 тысяч. В результате, по словам Витренко, сумма долга увеличилась на $100 миллионов. В октябре "Нафтогаз" сообщил, что на оплату этих процентов направил $9 млн от переплаты "Газпрома" за транзит газа.

Андрей ФИЛАТОВ
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