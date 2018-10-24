Президентские планы "газовой принцессы" кардинально расходятся с мечтами дончан

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае своей победы на предстоящих в марте 2019 г. президентских выборах она изменит формат переговоров по Донбассу, остановит бизнес на войне и укрепит Вооруженные силы страны. Об этом депутат Верховной рады говорила на митинге в городе Казатине Винницкой области.

"Нам нужен мир, но не на условиях агрессора. Мы добьемся мира, но на условиях Украины. Мы вернем наш, украинский, Донбасс. На Донбассе будет возобновлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернем 2 млн беженцев", – возвестила она. Ее предвыборную речь приводит сайт "Батькивщины".



Пани Тимошенко уверена, что война в шахтерском крае "кое-кому очень выгодна, потому что война – это миллиарды, которые на ней зарабатывают". Депутат предложила или снять плакаты с лозунгами "Армия", или прекратить поставлять в ВСУ "со своих заводов непригодное военное оборудование", которое, по ее словам, втрое дороже, чем "лучшие образцы НАТО".

"Остановите таким образом перечислять в оффшоры деньги, которые идут на армию, прекратите как президент платить налоги в российский бюджет с российского бизнеса", – обратилась народная избранница к главе государства Петру Порошенко.

По ее мнению, за фальшивым патриотизмом на войне, на крови зарабатывают миллиарды.

Пани Тимошенко предложила пути решения внутриукраинского вооруженного конфликта. И прежде всего, считает она, Незалежной нужна сильная контрактная армия.

"Сегодня в мире обострилась борьба за энергоресурсы, за еду, за землю. Если мы не станем сильными и не способны будем защищать границы, мы не сможем выжить в этом конкурентном мире", – сказала "газовая принцесса".

Она заметила, что не стоит полагаться лишь на тупиковые, на ее взгляд, минские соглашения, которые "изначально были бесперспективными".

"Переговоры, когда с одной стороны за стол садятся террористы так называемых ЛНР и ДНР, а с другой – пророссийские марионетки, которые ведут от имени Украины переговоры? Это сдача национальных интересов Украины", – убеждена лидер партии. Она пояснила, что надо было с первых дней конфликта опираться на Будапештский меморандум.

"Почему за 4,5 года главный документ нашей безопасности не вынесли на самый высокий уровень? Почему президенты стран-подписантов не были за столом переговоров? Почему им не предъявили претензии выполнить гарантии или вернуть то, что у нас забрали? Потому что за нашей спиной сливают национальные интересы Украины, нашу стратегию", – резюмировала она.

Между тем в самопровозглашенных республиках давно не смотрят в сторону Незалежной, разве что военнослужащие, которые фиксируют перелеты мин и снарядов со стороны ВСУ в зоне разведения сторон, да местные жители, на дома и огороды которых все это падает. Накануне и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Донбасс давно считает себя частью РФ, несмотря на существующие границы.

"Но сердцем и мыслями мы ощущаем себя не только частью Русского мира, но и самой России. Огромную роль в этом играет интеграционный процесс", – сказал он во вторник, 23 октября.

Напомним, в 1994 г. Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Незалежной к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с документом на территории Украины ликвидирован весь ядерный арсенал, а страны-подписанты обязались гарантировать Киеву безопасность.