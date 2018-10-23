Формальные границы не помеха

Пятилетняя дружба с Москвой оказалась гораздо эффективней украинского "подданства", заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Он признался, что Донбасс считает себя частью России, несмотря на существующие границы.

Такое заявление Пасечник сделал на форуме "Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры", который открылся сегодня, 23 октября, в Донецке.

"Сегодня между Россией и Донбассом есть границы, и формально мы – разные государства. Но сердцем и мыслями мы ощущаем себя не только частью Русского мира, но и самой России. Огромную роль в этом играет интеграционный процесс", – цитирует исполняющего обязанности руководителя ЛНР агентство "Луганскинформцентр".

Он также отметил прогресс во всех социально важных вопросах. По его словам, в самопровозглашенной республике выросли зарплаты у бюджетников, подешевело топливо (теперь оно стоит практически как в РФ), открылись новые производства.

"Крепнет наша металлургия, врачи, учителя и специалисты, обмениваясь опытом с коллегами из регионов России, привозят к нам в регион новые знания и технологии, мы получаем от России современное оборудование, лекарства, тысячи тонн гуманитарной помощи", – резюмировал Пасечник.

Он подчеркнул, что ЛНР не свернет с выбранного еще в 2014 году пути.