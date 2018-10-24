Незалежная не удовлетворила ненасытный фонд последним подорожанием тарифов на голубое топливо

Украинским властям придется повысить цену на газ для населения еще на 40%, чтобы исполнить требования Международного валютного фонда.

Как пишет сегодня издание "Экономическая правда" со ссылкой на "собеседника, знакомого с позицией МВФ", программа сотрудничества с фондом предусматривает поднятие цены на голубое топливо до рыночной.

"В МВФ уверены, что не выполнить такие "льготные условия" повышения цены на газ Украина не сможет", – утверждается в статье.

И если до сих пор речь шла о разовом повышении тарифов, в настоящее время это предлагается сделать в несколько этапов, отмечает издание. Следующий скачок цены на 15% запланирован на весну 2019 г., а затем украинцев "осчастливят" осенью будущего года.

Сообщается, что "рыночная цена" рассчитывается на основе импортного паритета – средней цены на импортный газ за определенный период. Она включает прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость перекачки топлива от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

На днях украинский кабмин уже повысил цены на газ – с 1 ноября на 23,5%. Теперь тысяча кубометров обойдется гражданам Незалежной в 8,5 тыс. грн (примерно 305 долларов). Премьер-министр Владимир Гройсман отрапортовал украинцам, что с МВФ удалось достичь компромисса – фонд требовал повышения сразу на 60%. Он пообещал, что в наступившем отопительном сезоне тарифы больше расти не будут.

По информации телеканала "112", в течение часа после соответствующего решения правительства на сайте МВФ появилось сообщение о том, что Киев и фонд достигли соглашения по новой программе stand-by на $3,9 млрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015-го и истекающую в марте 2019 года.

Однако позже в Минфине указали на тот факт, что Совет МВФ утвердит данную программу до конца текущего года при условии, что Украина выполнит все договоренности, включая принятие Верховной радой госбюджета с рекомендациями фонда.