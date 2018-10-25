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Крымских призывников вербуют служить в ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Армия Незалежной зазывает жителей Крыма присягнуть бандеровским символам

Киевские власти начали агитировать призывников с российского полуострова, чтобы те вступали в ряды Вооруженных сил Украины. Такой шаг поможет им избежать службы в ВС России, считает дислоцированный в столице Незалежной так называемый представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин.

Судя по всему, украинской армии катастрофически не хватает военнослужащих – не секрет, что молодежь, дабы избежать грязных окопов в Донбассе, бежит на заработки за границу или прячется у бабушек по селам.

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"Гражданам Украины из Крыма призывного возраста я бы советовал становиться на воинский учет на подконтрольной территории. Если лицо является внутренне перемещенным, то на учет следует становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной территории", – заявил пан Бабин в интервью Радио Свобода.

По его мнению, если молодые крымчане обратятся в украинский военкомат, то в России их не станут привлекать к воинской обязанности.

В Сети регулярно появляются видео, как сотрудники военкоматов бегают по городам и селам Незалежной и пытаются силой затащить в армию призывников. Юношей хватают в магазинах, в кинотеатрах, на улицах.


Последний такой случай произошел на днях в городе Купянске Харьковской области. Там люди в камуфляжной форме пристали к молодому человеку у продуктовых киосков, руками дергали его за куртку, потом завалили его на асфальт. Один все время твердил, что есть "указ президента", " приказ верховного главнокомандующего". Однако парня бросились защищать женщины со словами "отпусти ребенка!", в результате чего он уловил момент и убежал, оставив военным на память рюкзак.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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