Правительству Гройсмана брошен народный вызов

Жители Незалежной должны бойкотировать новые тарифы на газ, которые вступят в силу с 1 ноября, и просто перестать оплачивать государству эту услугу. К такому непослушанию призвал соотечественников лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Давайте мы объявим бойкот государству и не будем платить по этим тарифам. Давайте все вместе: ромы, украинцы, армяне... неважно, объявим этой вакханалии бойкот. Приползут же к нам, гады эти, заставим их задуматься. Профсоюз украинского народа объявляет бойкот!" – заявил он в эфире NewsOne под бурные аплодисменты зрителей шоу-программы.

О повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября объявил на прошлой неделе премьер-министр страны Владимир Гройсман, оправдав сей шаг кабмина требованием МВФ. А буквально накануне, 24 октября, стало известно, что Международный валютный фонд готов утвердить новую программу для Украины после роста тарифов на отопление.

Как отмечают эксперты, то, что цены на голубое топливо для населения не подняли сразу на 60%, объясняется простым фактором – в марте 2019 г. украинцы будут выбирать президента страны.

