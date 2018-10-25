Украинские депутаты-националисты ополчились на кино и музыку

На территории Житомирской области ввели табу на публичное использование любых произведений на русском языке. Такое решение, внесенное националистической фракцией ВО "Свобода", одобрили депутаты местного облсовета.

"Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов, выступлений российских актеров и так далее, поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть", – цитирует УНИАН заявление народных избранников.

Отмечается, что действовать табу будет до прекращения выдуманной постмайданными деятелями и вбитой в головы украинцам "оккупации" Россией Незалежной.



Аналогичное решение предлагается принять всем органам местного самоуправления Житомирщины.

В сентябре подобный запрет ввели во Львовской области. Известная русофобка, детская писательница Лариса Ницой предложила полиции внимательно следить за соблюдение этого моратория, напоминает портал URA.RU.

МИД России раскритиковал данный шаг, назвав его войной с языком и, собственно, "со своим собственным народом". "Как же их политики-то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов-то ездить?" – заявила тогда официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

А бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин предложил украинским депутатам "запретить ночью людям смотреть на Луну и звезды".

С каждым таким решением круг музыкальных площадок для русскоязычных исполнителей Незалежной все больше сокращается. Интересно, на каком этапе "агрессии" мораторий объявит Киев, мать городов русских...

