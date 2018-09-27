Футболиста отчитали в Сети

Полузащитнику "Вест Хэм Юнайтед" Андрею Ярмоленко досталось от главы департамента по связям с общественностью киевского "Динамо" Николая Несенюка. Он упрекнул футболиста за использование русского языка в разговоре с украинскими журналистами.

Чиновник прочитал Ярмоленко целую лекцию в Сети, не забыв при этом похвалить за то, что в Британии он изъясняется на английском. "И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить по-английски, и правильно делаешь", – заявил пиарщик на своей странице в Facebook.

В своем обращении Несенюк называет хавбека патриотом и недоумевает, почему тот не догадался переключиться в беседе на родную мову.

"Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском. Это же так просто и естественно. Это нужно не нам, это нужно тебе, нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине", – гордо подытожил чиновник.

Андрей Ярмоленко перешел в английский клуб несколько месяцев назад. До июля 28-летний футболист выступал за дортмундскую "Боруссию", к которой присоединился в прошлом году, покинув стан киевского "Динамо". За украинскую сборную полузащитник забил 36 голов в 79 матчах.