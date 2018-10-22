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Украина убедила еще три страны продлить антироссийские санкции

До марта ограничения также будут действовать в Черногории, Албании и Норвегии

Вслед за Евросоюзом решили "растянуть удовольствие" еще 4 государства. Так, до весны санкции против России продержатся на Украине, в Черногории, Албании и Норвегии. Об этом оповестил Совет ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, и Украина присоединяются к этой декларации. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в релизе Совета ЕС.

Сейчас в черном списке – 155 лиц и 44 компании.

Оксана ПОДТУРКИНА
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