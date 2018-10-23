Москва приготовила Киеву жестокий экономический контрудар

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство "в самое короткое время" подготовит санкции в отношении Украины во исполнение соответствующего указа президента России Владимира Путина, подписанного накануне, 22 октября. Эксперты прогнозируют, что принятые Москвой меры могут сокрушительно ударить по экономике соседней страны.



Глава кабмина отметил, что уже имеет "версию нескольких решений". По его словам, под действие санкций не попадет весь украинский народ, а исключительно "отдельные граждане, которые наносят вред интересам Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране".

Он подчеркнул, что "это будут сотни людей", в том числе "представители бизнеса и другие люди". "Там будет много достаточно известных людей", – цитирует ТАСС Медведева.

Санкции будут включать блокировку их активов, которые находятся на территории России, и запрет перечисления денежных средств, находящихся в источниках, расположенных в РФ, то есть речь идет "о запрете вывоза капитала".

Также Москва готовится к блокировке поставок в нашу страну определенных категорий украинских товаров.

"Может быть, об этом не особенно принято говорить – во всяком случае, наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, – но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", – указал премьер.

По его данным, несмотря на введенные постмайданными властями запреты и ограничения в отношении РФ, удельный вес российского рынка для украинских поставок и для украинского капитала остается весьма и весьма значительным. "То есть мы остаемся крупнейшим внешнеторговым партнером Украины", – указал Дмитрий Анатольевич.

Так, по итогам 2017 г., товарооборот между двумя странами составил $10,1 млрд или 12% от всего объема внешней торговли, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Укрстат. Большего всего товаров, произведенных в Незалежной приобрела именно Россия – на $3,9 млрд. В январе-августе текущего года российский экспорт на Украину вырос на 21,2% и составил $5,1 млрд, а импорт сократился на 6,5% до $2,5 млрд. Доля РФ в торговом обороте составила 11,4%.

Да, объемы поставок снизились, однако Россия до сих пор остается главным экспортным рынком для Украины. На втором месте в этом году Польша с $2,2 млрд, на третьем и четвертом – Италия и Турция с $1,8 и $1,7 млрд, соответственно.

Незалежная поставляет в РФ металл и изделия из него (на $1,3 млрд), машины и оборудование (на $1 млрд), химию (на $0,8 млрд). Также на российский рынок поступают пластмассы, средства транспорта и комплектующие к ним, продукция легкой промышленности.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, Россия, наконец, точечно и без эмоций ответит "на все то хамство, которое исходит" от сегодняшнего руководства Незалежной.

"Объявленные санкции будут введены против конкретных лиц, особенно отличившихся в агрессивных действиях, спонсирующих войну. Против отдельных политиков и их предприятий", – прокомментировал эксперт RT сообщения из российского кабмина.

