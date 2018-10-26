Киев не поверил в отсутствие военных РФ в Донбассе

Для политиков из Незалежной даже миссия ОБСЕ не авторитет

Власти Украины настолько убеждены, что против их армии в Донбассе воюют регулярные части Вооруженных сил РФ, что, похоже, ничто на свете не способно их разубедить. Поэтому они накинулись на заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, который заявил, что на востоке Украины нет российских солдат.



Резкий выпад против европейского должностного лица сделала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. "Мне искренне жаль, что… миссия (Хуга) на посту заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулировала им фраза, а не позиция", – написала депутат на своей странице в Facebook.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая мистером (Эртугрулом) Апаканом и им миссия еженедельно фиксирует в Донбассе и отражает в своих официальных отчетах современную российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое орудие. Российскую. Современную. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не нарисуешь вместо звездочки российский флаг", – утверждает Геращенко.

Она поблагодарила "смелых и честных" сотрудников миссии ОБСЕ, "которые не являются слепоглухонемыми, а все видят, фиксируют и честно пишут про это в своих отчетах".

Волна гнева пронеслась по украинской политической элите после выхода интервью с Александром Хугом в журнале Foreign Policy. В нем дипломат заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского присутствия на востоке Украины. Хуг, в частности, сказал, что члены миссии видели на востоке Украины людей в куртках с опознавательными знаками Российской Федерации, но добавил при этом, что "такие куртки можно купить везде".

Позже журнал удалил это высказывание. В издании сообщили, что это сделано потому, что "оно не передавало точку зрения", которую Хуг хотел обозначить.

Украина неоднократно обвиняла РФ во вмешательстве в свои внутренние дела и называла нашу страну одной из сторон конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.