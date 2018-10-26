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С Украины выслана российская делегация по урегулированию рыболовства в Азове

Фото: GLOBAL LOOK press/Ovsyannikova Yulia
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Власти Незалежной в ущерб стране пошли на поводу экстремиста Чубарова

Погранслужба Украины запретила на три года въезд на территорию страны главе российской делегации в комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, руководителю Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорю Рулеву. Таким образом, сорвались так толком и не начавшиеся важные переговоры по лову рыбы в Азове.

"Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники <…> сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете въезда на Украину в течение трех лет", – сообщили в пятницу, 26 октября, в Госпогранслужбе агентству "УНН".

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Данное решение принято в связи с тем, что россияне посещали Крым.

Сам скандал начался 24 октября, когда во время заседания Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море с участием российских и украинских представителей, которое проходило в Киеве, присутствовавший там депутат Верховной рады Рефат Чубаров (глава запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"), не входивший в состав делегации от Незалежной, вскочил со стула и начал орать, что в страну въехал "преступник".

"Я вас призываю прекратить эту деятельность. Здесь сидит преступник, который въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником… Я не могу 5 лет посетить Крым. Они убивают, похищают наших детей. У нас более 70 человек сидят в российских тюрьмах. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище", – метал громы и молнии экстремист Чубаров.


В итоге он сорвал заседание, а также вызвал силовиков.

И все это на фоне затянувшегося кризиса в Азовском море, рукотворно созданного постмайданными деятелями еще до пуска Крымского моста, когда украинские пограничники 25 марта пиратски захватили рыболовецкое судно "Норд", приписанного к Керчи.

А буквально накануне Европарламент втянулся в разборки между Москвой и Киевом по проблемам нашего внутреннего моря-озера, грозя пальцем России за якобы незаконные проверки сотрудниками Погранслужбы РФ проходящих в порты Бердянска и Мариуполя всех иностранных судов. Судя по поведению киевских властей, они сами затягивают разрешение рыболовецкого конфликта в Азовском море.

На сайте виртуального представительства президента Украины в Крыму опубликовано заявление, в котором, кроме прочего, говорится, что дальнейшая работа Комиссии составляет "огромные риски и вызовы для национальных интересов Украины, в частности, в измерении противодействия российской агрессии и эффективности мероприятий по деоккупации Крыма".

Вероятно, теперь вопрос рыболовства в Азове, как и тема Донбасса, будет разруливаться где-нибудь на полях Минска.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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