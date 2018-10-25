Европарламент обнаружил уход воды из древней лужи, и в этом якобы виновата переправа

С громким заявлением о судьбе Азовского моря выступили поклонники постмайданной Незалежной в Европейском парламенте (ЕП) – оказывается, возведение Крымского моста повлияло на уровень воды в районе Керченского пролива. В результате большая азовская лужа обмелела, что сказывается на судоходстве. Об этом говорится в принятой в четверг, 25 октября, резолюции ЕП.

"Строительство этого массивного (Крымского) моста оказало негативное воздействие на окружающую среду, снизило уровень моря в (Керченском) проливе и повлияло на обмен воды между Азовским и Черным морями", – следует из документа.

Также в резолюции утверждается, что габариты транспортного перехода мешают заходить в Азовское море судам типа Panamax, которые составляли более 20% всего судоходства до строительства моста.

"Европейский парламент выражает очень серьезную озабоченность в связи с крайне нестабильной ситуацией с безопасностью в Азовском море, которая легко может перерасти в открытый конфликт. Он глубоко обеспокоен продолжающейся милитаризацией акватории Азовского моря и Черноморского региона", – почему-то волнует европейских парламентариев внутреннее море России и Украины.

По мнению ЕП, Москва планирует превратить Азовское море "во внутреннее озеро в составе Российской Федерации" и захватить нефтегазовые ресурсы Незалежной в этом районе. Европарламент пригрозил России усилением санкций, если ситуация в регионе ухудшится.

Как пишет агентство "Крыминформ", танкеры типа Panamax имеют осадку чуть более 12 м, при этом средняя глубина Азовского моря составляет 7,4 метра. Глубина Керчь-Еникальского канала, через который проходит Крымский мост, – 9,7 метра. Для плавания по каналу допускаются суда длиной до 252 м и осадкой не более 8 метров.

Что касается Мариупольского морского торгового порта, о котором так переживают европейцы под сурдинку украинцев, то глубина его причала составляет 9,75 метра. По данным издания, в последние годы она уменьшилась. Сейчас украинские власти начали срочные дноуглубительные работы.

Напомним, в сентябре этого года президент Украины Петр Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН призывал придать Азовскому морю статус международного пространства. В настоящее время статус вод регулируется украинско-российским соглашением от 2003 г., согласно которому Азовское море и Керченский пролив признаны внутренними водами двух государств.

