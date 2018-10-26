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Самолеты в Крыму подняли по воздушной тревоге

Фото: mil.ru
Над полуостровом прошел учебный бой с условным противником

В небо над республикой экстренно взмыли более 30 единиц воздушной техники. Таким образом командование Черноморского флота провело итоговую проверку готовности подразделений за нынешний учебный год.

В мероприятии приняли участие самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27, передает РИА "Новости".

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Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, в рамках проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы. Кроме того, они провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа и отработали "вопросы тактической и оперативной маскировки".

Тем временем в Крыму разворачивают автоматизированную систему управления. Она объединяет в боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию полуострова. Теперь под единое управление перейдут истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты, беспилотники, а также комплексы ПВО и радары, расположенные в республике.

Все данные будут обрабатываться при помощи искусственного интеллекта. Ситуация в небе над полуостровом будет отслеживаться в режиме реального времени. Командир любого уровня получит полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению. В случае возникновения угрозы Воздушно-космические силы РФ смогут отражать воздушные удары, сбивать крылатые ракеты, а также уничтожать наземные и воздушные объекты, сообщают "Известия".

В Минобороны РФ пояснили, что в настоящее время каждый компонент ВВС и ПВО – радиолокационные комплексы, зенитно-ракетные системы, истребительная и штурмовая авиация – имеет собственную систему управления. Это не позволяет полностью раскрыть их потенциал. Однако теперь эта проблема будет решена.

Андрей ФИЛАТОВ
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