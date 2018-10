Брюссель ужесточит антироссийские санкции, если Россия начнет хозяйничать в Азовском море. Речь идет об "эскалации" в водах.

Соответствующую резолюцию приняли в Европарламенте. В документе черным по белому прописаны настойчивые рекомендации представителю по внешней политике и всем союзникам в Совете.

"Целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится", – сказано в тексте, передают РИА Новости".

Вполне возможно, что в скором времени в ЕС появился новая должность – спецпосланник по Крыму и Донбассу. ЕП также поддержал введение нового пакета ограничений в адрес компаний, которые причастны к "незаконному строительству" Крымского моста.

На сегодня по этой причине санкции действуют в отношении 6 компаний. Их активы в ЕС заморожены, им запрещено давать взаймы.

Неудивительно, что украинский лидер Петр Порошенко рассыпался в благодарности членам ЕП. По его словам, Кремль должен поплатиться за "агрессивные действия" в море и Керченском проливе.

"Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и стран-членов ЕС", – написал Порошенко по-английски в Twitter.

Таким образом, считает он, Москве доходчиво объяснили, что впредь ее ждет "решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества".

Grateful to the MEPs for calling for additional targeted sanctions for the Kremlin's aggressive actions in the Sea of Azov and the Kerch Strait. I hope for the practical implementation of these initiatives by the institutions and the EU member states.