Москву хотят покарать дважды – за морской конфликт с Украиной и за Крымский мост

Брюссель ужесточит антироссийские санкции, если Россия начнет хозяйничать в Азовском море. Речь идет об "эскалации" в водах.

Соответствующую резолюцию приняли в Европарламенте. В документе черным по белому прописаны настойчивые рекомендации представителю по внешней политике и всем союзникам в Совете.

"Целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится", – сказано в тексте, передают РИА Новости".

Вполне возможно, что в скором времени в ЕС появился новая должность – спецпосланник по Крыму и Донбассу. ЕП также поддержал введение нового пакета ограничений в адрес компаний, которые причастны к "незаконному строительству" Крымского моста.

На сегодня по этой причине санкции действуют в отношении 6 компаний. Их активы в ЕС заморожены, им запрещено давать взаймы.

Неудивительно, что украинский лидер Петр Порошенко рассыпался в благодарности членам ЕП. По его словам, Кремль должен поплатиться за "агрессивные действия" в море и Керченском проливе.

"Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и стран-членов ЕС", – написал Порошенко по-английски в Twitter.

Таким образом, считает он, Москве доходчиво объяснили, что впредь ее ждет "решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества".

Grateful to the MEPs for calling for additional targeted sanctions for the Kremlin's aggressive actions in the Sea of Azov and the Kerch Strait. I hope for the practical implementation of these initiatives by the institutions and the EU member states. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 октября 2018 г.

Ошибочной линию Евросоюза назвал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, украинская история никоим образом не затрагивает европейское объединение, которое в данный момент занимается не своим делом.

"Российско-украинский кризис – это локальный кризис и к ЕС он вообще не имеет никакого отношения. Этот кризис никак не угрожает безопасности Евросоюза и его подлинным интересам. Но для того чтобы заставить Россию отступить, Евросоюз по любому вопросу – от Минских соглашений до Азовского моря – автоматически поддерживает позицию Украины", – заявил политик в беседе с корреспондентом газеты "ВЗГЛЯД".

Конфликт в водах Азовского моря начался в марте, когда Украины задержала российский траулер "Норд". Москва расценила захват как "морской терроризм" и пообещала поторопиться с ответом. "Заложников" в результате отпустили.

Вскорости недовольство Киева обрушилось за более тщательные проверки украинских судов. Российская сторона объяснила свои действия международным морским правом.

Между тем украинцы выдумывают всевозможные провокации. Одной из последней стала идея пожертвовать своими кораблями, чтобы заблокировать судоходство РФ.

Сегодня выразил обеспокоенность азовским вопросом зампредседателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк. "Ситуация серьёзная и довольно угрожающая", — цитирует украинского пограничника LIGA.net. Он заверил, что сейчас в море находится более 120 российских судов.







