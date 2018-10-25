Ситуацию с Азовским морем используют вместо устаревших "абсурдных" поводов для нападок на Москву

Прежние придирки Запада уже не работают, поэтому он придумал новую, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, назвав евродепутатов пропагандистами. Так она прокомментировала принятую сегодня резолюцию Европарламента.

"Нужна новая, свежая тема, она была придумана. Поэтому это просто пропагандистский заход, который в данном случае имеет место быть", – отрезала Захарова, цитирует RT.

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Под прежними "абсурдными тезисами" подразумевались якобы нарушенные минские договоренности, подчеркнула представитель министерства. Предъявлять их европейцы больше не в силах из-за нелепости аргументов. Благо подвернулась свежая идея.

"Тема Азовского моря – это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами. Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, они не основываются на какой-то фактологической базе, они являются примером политической пропаганды", – пояснила Захарова.

Cегодня, 25 октября, Европарламент утвердил резолюцию, где говорится об ужесточении антироссийских санкций, если ситуация в Азовском море накалится до предела. Не исключено введение нового пакета ограничений в адрес компаний, которые причастны к "незаконному строительству" Крымского моста. Не исключено, что в скором времени в Евросоюзе появился новая должность – спецпосланник по Крыму и Донбассу.

Кроме того, Совету ЕС настоятельно рекомендовано пригрозить России контрмерами, если ее пограничники не прекратят дотошно инспектировать украинские суда.

Больше всех решению ЕП обрадовался украинский лидер Петр Порошенко, раскланявшись с авторами документа.