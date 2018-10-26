Лукашенко пытается балансировать на двух стульях и разрывается между Москвой и Киевом

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Гомель заявил, что его страна опирается на поддержку Минска и ожидает от него недопущения такой ситуации, чтобы Россия смогла проникнуть в Незалежную с белорусской территории. Свои посылы он проговорил во время встречи с представителями украинской громады Белоруссии.

"Это граница дружбы, и ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Белоруссии была какая-либо угроза. Мы не ждем, мы знаем, что этого не будет и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Белоруссию для того, чтобы зайти нам во фланг", – цитирует пана Порошенко его пресс-служба.

Украинский лидер отметил, что приехал в соседнюю страну с добрыми намерениями, "чтобы продемонстрировать стратегичность и ответственность". Белорусским украинцам заметил, что в Киеве очень на них рассчитывают, не уточнив, в чем. А также доложил им, что Украина сегодня развивается значительными темпами, экономика там растет, армия построена, и скоро появится единая автокефальная православная украинская церковь.

"Потому что церковь независимого государства – это один из атрибутов независимости", – объявил пан Порошенко.

А потом была встреча с бацькой. И тут главу Белоруссии понесло. Пользователи Сети поймали Лукашенко на почти под копирку сказанное им приветствие украинскому гостю, которое он недавно говорил президенту РФ Владимиру Путину. Вот пожалуйста.

"По настроению, знаю вас давно, вижу, что вы чувствуете здесь себя как дома на этом, можно сказать, клочке русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский, – восток Белоруссии", – обратился Лукашенко к Путину 12 октября в Могилеве.

"Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно, в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда", – сказал бацька пану Порошенко сегодня в Гомеле, его слова приводит БЕЛТА.

Прямо запел белорусским соловьем.

Кроме того, Лукашенко заявил своему гостю, что ситуацию в Донбассе должны решить исключительно три славянских народа, без привлечения всяких там западных специалистов. Он попросил понимания у "наших братьев-украинцев", пишет "112".



"Хочу прямо перед вами заявить, – мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать ради одного, – ради мира. Эту проблему должны решить мы, – три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема, – не европейцы, не американцы, ни кто-то другой, – это мы должны решить проблему, чтоб она не была заморожена", – возвестил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что на Украину представители его страны могут въехать только на тракторах и комбайнах, призвав правильно это понять украинских военных.

"Мы просто за вас переживаем", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее в пятницу стало известно, что в Белоруссию с начала вооруженного конфликта на Украине приехали около 150 тыс. человек.

