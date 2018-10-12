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Лукашенко накормил и напоил Путина в родной деревне

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото:Алексей Никольский/ТАСС
Российского лидера угощали драниками и катали на советском раритете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал лидеру России Владимиру Путину свою малую родину – агрогородок Александрию. Там главы государств полюбовались местными красотами, отведали блины и драники из печи.

Как сообщает в пятницу пресс-служба белорусского президента, после завершения официальных мероприятий на Форуме регионов Белоруссии и России в Могилеве Путин и Лукашенко несколько часов провели в неформальном общении.

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"Глава белорусского государства пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района", – говорится в сообщении.

Там лидеры двух государств осмотрели дом, где рос Лукашенко, прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами.

Александр Григорьевич отвел Владимира Владимировича к Трофимову роднику, который обустроил его дед. Собственно, и назван он в честь плотника Трофима. Здесь белорусский бацька вместе с Путиным выпили из источника воды, считающейся целебной.


Отмечается, что передвигались президенты на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 1960-х гг. выпуска. Причем за рулем советского раритета сидел сам Лукашенко.

"В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения, которые подавались в родном доме президента Беларуси. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару", – информирует официальный сайт главы Белоруссии.

Вообще бацька любит так по-семейному встречать и угощать своих гостей. Помнится, в 2015 г. он лично учил косить французского актера Жерара Депардье в президентской резиденции в Острошицком городке и также кормил щами и драниками.

Елена УСОВА
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