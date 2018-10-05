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Лукашенко отказал в полном доверии к России

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Белорусский лидер рассказал, почему его стране не нужны авианосцы

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко много говорил о модернизации армии и, в частности, признался, что Минску почти не на кого положиться, случись что непредвиденное, даже на Москву рассчитывать на все 100% не приходится. С таким заявлением он выступил в ходе своего визита на военный полигон в Ивацевичском районе Брестской области, где ему показали новые образцы вооружения и военной техники.

"Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня (президент РФ Владимир) Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие – стрелковое, для мобильных войск технику – то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется", – цитирует батьку "БЕЛТА".

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Белорусский лидер напомнил о существующих ныне военных конфликтах, включая те, которые "недалеко от нас", а также Сирию.

"Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших вооруженных сил должна быть. Все определено от жизни. И мною была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное", – пояснил Лукашенко.

По его мнению, сегодня наиболее важными для страны являются специальные войска, которые – если что-то вдруг произойдет – обязаны в любой точке Белоруссии "быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти". Главное, считает Александр Григорьевич, – это маневренность и скорость.

"И под эти войска – силы специальных операций и прочие – мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо", – уточнил он.

"Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение", – подчеркнул Лукашенко.

При этом президент признал, что в новейшей истории страны власти пытаются уже в четвертый раз модернизировать вооруженные силы.

Елена УСОВА
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