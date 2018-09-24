Лукашенко увеличил количество пограничников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить рубежи страны с территорией Незалежной.

Он пояснил, что с Украины идет большой поток бандитов, которые перевозят оружие. Министр внутренних дел Игорь Шуневич поведал главе Республики о том, что на границе задержали человека, у которого при себе был настоящий арсенал: "пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов, и так далее, и так далее".

"Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", – отметил белорусский лидер в ходе встречи с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета страны Анатолием Лаппо, передает агентство "БЕЛТА".

Президент заявил, что в связи с этим принято решение "установить границу с Украиной".

По его словам, необходимо увеличить численность пограничников. "Но не скопом – туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", – считает он.