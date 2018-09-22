Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

Политик признался, что разговор был тяжелым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые высказался об итогах переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.

По его словам, встреча получилась результативной, но очень тяжелой.

"Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", – цитирует его агентство БЕЛТА.

Политик добавил, что со своим коллегой он обсуждал вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. Он подчеркнул, что в этой теме "отторжения не было никакого".

Кроме того, Лукашенко отметил, что Минск получит от ЕФСР еще два транша в размере $2 млрд.

"Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой - это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства", – подчеркнул он.

Отметим, что это первый публичный комментарий после переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Кремль пока не сообщил об итогах встречи двух политиков.