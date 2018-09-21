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Лукашенко явился к Путину без галстука. LIVE

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
Переговоры лидеров России и Белоруссии в Сочи обещают быть интересными

В Сочи проходит встреча президентов РФ и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она началась на полтора часа позже запланированного – Путин опоздал, сообщили журналисты. "Утро" следит за ходом переговоров.

17.59. Переговоры продлились около трех часов. По предварительной информации, стороны не будут делать официальных заявлений. Белорусский лидер обычно охотно делится с прессой итогами своих официальных встреч. Возможно, вскоре станет известно, смог ли Лукашенко со своим новым правительством сгладить экономические трения с Россией.

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17.22. Оправдался прогноз кремлевского спикера Дмитрия Пескова, который до переговоров предупредил, что они затянутся надолго из-за скопившихся вопросов. Действительно, встреча продолжается более двух часов и, когда закончится, не известно. Впрочем, белорусский лидер давно славится словоохотливостью и многочасовым обсуждением даже самых незамысловатых вопросов. 

15.40. Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи проходят в закрытом от прессы режиме.

15.25. В Белоруссии оценили ситуацию по-своему. "Решили, что белорусы слишком много получили", – обиженно прокомментировал Лукашенко решение Москвы по пошлинам.

15.20. Ранее стало известно, что Москва решила с 2019 по 2025 г. поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля. Минск уже сейчас получает нефть из РФ почти беспошлинно. При этом часть российской нефти он реэкспортирует на Запад, в том числе на Украину. Поскольку экспортная пошлина за нефть, поставленную в Белоруссию, уходит в белорусский бюджет, решение Москвы лишает Минск почти 5% ВВП.

15.10. Переговоры проходят в широком составе. С российской стороны участвуют премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также посол РФ в Белоруссии, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаил Бабич. В белорусскую делегацию вошли глава правительства Сергей Румас, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, глава МИД Владимир Макей.

15.05. Несмотря на серьезность предстоящих переговоров – сторонам предстоит урегулировать спор об экспортных пошлинах на нефтепродукты, Лукашенко прибыл с рабочим визитов в РФ без галстука. Это выделяло его на фоне остальных членов делегации и встречающих с российской стороны.

15.05. Перед встречей лидеров пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что переговоры "обещают быть достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту", поскольку вопросов на повестке дня накопилось много, передает Telegram-канал "Пул №3"

14.55. Лукашенко выразил уверенность, что "развяжет" практически все вопросы между РФ и Белоруссией до конца года. Хотя некоторые "сложны в части финансов", признал Батька. Впрочем, по его словам, две стороны уже прошли большой путь навстречу друг другу, в том числе по вопросам поставок нефти. "Проблем особых в вопросах я не вижу, я думаю, что просто нужно принимать решения", – передает слова Лукашенко ТАСС.

14.50. Путин в начале встречи заявил, что правительствам двух стран нужно "сверить часы" по энергетическим вопросам и в сфере сельского хозяйства.

Николай ВИКТОРОВ
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